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Целый город в Приамурье остался без света и воды из-за бури

В Белогорске Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после сильной бури. Город остался без электричества, воды и связи. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Мелюков.

В Белогорске введен режим ЧС из-за непогоды, город остался без света.

В Белогорске Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после сильной бури. Город остался без электричества, воды и связи. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Мелюков.

«В Белогорске решением комиссии введен режим ЧС. Масштаб последствий ночной непогоды серьезный. Город сейчас без электроэнергии, воды и практически без связи. Но все под контролем, администрация в полном составе на рабочих местах», — подчеркнул глава города в своем telegram-канале. Он уточнил, что никто из жителей не пострадал. Как отметили в прокуратуре региона, без электричества остается как минимум 81 тысяча жителей Амурской области.

По словам главы города, что для ликвидации последствий в Белогорск по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова отправлены 20 спасателей. Из Минлесхоза региона дополнительно направлены два источника питания и три водовозки.

Предприятие «Водоканал» занимается частичным восстановлением водоснабжения. Из-за отключения электричества работает только одна автозаправка, на которой образовалась длинная очередь. Некоторые магазины («Самбери», «Смак») продолжают обслуживать покупателей с помощью резервных генераторов, принимая оплату наличными и по картам.

Мелюков выразил благодарность предпринимателям и компаниям, откликнувшимся на просьбу о помощи, отметив, что силами одной дорожной службы устранить последствия стихии невозможно. Ожидается прибытие энергетиков, которые, по предварительным оценкам, планируют восстановить электроснабжение в течение 12 часов.