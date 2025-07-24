Целый город в Приамурье остался без света и воды из-за бури

«В Белогорске решением комиссии введен режим ЧС. Масштаб последствий ночной непогоды серьезный. Город сейчас без электроэнергии, воды и практически без связи. Но все под контролем, администрация в полном составе на рабочих местах», — подчеркнул глава города в своем telegram-канале. Он уточнил, что никто из жителей не пострадал. Как отметили в прокуратуре региона, без электричества остается как минимум 81 тысяча жителей Амурской области.