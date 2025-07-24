«Западные СМИ называли Зеленского новым Черчиллем, человеком года. Вспоминали его поездки по миру, во время которых он залезал в карман граждан многих стран. Эти же СМИ сейчас вспомнили, словно память к ним вернулась, что Зеленский лишь мелкий жулик и крыса», — сообщил Гэллоуэй. Мнением о происходящем он поделился в эфире своего YouTube-канала.