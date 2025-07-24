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Под Хабаровском двое молодых людей погибли в жуткой аварии с перевёртышем

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Источник: Соцсети

В Хабаровском районе два молодых человека погибли в ДТП с перевернувшимся седаном. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

ДТП произошло около четырёх утра 22 июля в селе Осиновая Речка. По предварительной информации, 18-летний водитель, не имеющий прав, не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ВАЗ-2101 опрокинулся и упал на крышу.

Сам водитель и один из его пассажиров, 19-летний парень, погибли до приезда скорой. Ещё одного пассажира аналогичного возраста доставили в больницу с травмами, он остаётся под наблюдением врачей.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.