Под Хабаровском двое молодых людей погибли в жуткой аварии с перевёртышем

В Хабаровском районе два молодых человека погибли в ДТП с перевернувшимся седаном. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
ДТП произошло около четырёх утра 22 июля в селе Осиновая Речка. По предварительной информации, 18-летний водитель, не имеющий прав, не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ВАЗ-2101 опрокинулся и упал на крышу.
Сам водитель и один из его пассажиров, 19-летний парень, погибли до приезда скорой. Ещё одного пассажира аналогичного возраста доставили в больницу с травмами, он остаётся под наблюдением врачей.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.