На Камчатке пьяный мужчина приехал со змеей в ГАИ, чтобы подать жалобу

На Камчатке 63-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, явился в отдел ГАИ, чтобы обжаловать лишение водительских прав. При этом в качестве «моральной поддержки» он привёл с собой змею.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, сотрудники ДПС незамедлительно провели медицинское освидетельствование. Результаты показали, что уровень алкоголя в его организме превышал допустимую норму в пять раз.
По итогам проверки мужчину отстранили от вождения, оформили административный протокол и задержали. Его автомобиль был отправлен на штрафстоянку, а сам нарушитель доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства.
Ранее во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекции пресекли опасную попытку бегства со стороны женщины-водителя, находившейся за рулём в нетрезвом состоянии и не имевшей водительских прав.