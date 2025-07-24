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На Камчатке пьяный мужчина приехал со змеей в ГАИ, чтобы подать жалобу

Мужчина приехал, чтобы пожаловаться на то, что его лишили водительских прав.

Источник: Аргументы и факты

На Камчатке 63-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, явился в отдел ГАИ, чтобы обжаловать лишение водительских прав. При этом в качестве «моральной поддержки» он привёл с собой змею.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, сотрудники ДПС незамедлительно провели медицинское освидетельствование. Результаты показали, что уровень алкоголя в его организме превышал допустимую норму в пять раз.

По итогам проверки мужчину отстранили от вождения, оформили административный протокол и задержали. Его автомобиль был отправлен на штрафстоянку, а сам нарушитель доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекции пресекли опасную попытку бегства со стороны женщины-водителя, находившейся за рулём в нетрезвом состоянии и не имевшей водительских прав.