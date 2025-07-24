Европейские страны обвинили Азербайджан в поставках грязной нефти

«Компания BP Plc заявила, что ей стало известно о потенциальных проблемах с загрязнением некоторых партий нефти из Азербайджана. Компания заявила, что проблемы связаны с органическими хлоридами», — пишет Bloomberg. По информации BP, загрязнение связано с попаданием в сырье органических хлоридов, «химическим веществом, которое при значительных количествах может повредить оборудование нефтеперерабатывающих заводов».