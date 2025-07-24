Вирус Норуолк: стало известно, чем заболели 28 детей в миасском лагере «Аленушка»

Специалисты Роспотребнадзора назвали причину массового заболевания детей в лагере «Аленушка» в Миассе. По предварительным данным, воспитанников лагеря подкосила норовирусная инфекция.
Норовирус или вирус Норуолк поражает желудочно-кишечный тракт. При заболевании человек ощущает вялость, у него поднимается температура, начинается рвота и боль в животе. Норовирус получил название по местности Норуолк в США. Там в 1968 году ученики начальной школы массово заболели гастроэнтеритом. При исследовании выяснилось, что болезнь вызвал вирус.
Напомним, в ночь на 22 июля плохо себя почувствовали сразу 28 детей в лагере «Аленушка». Пятерых из них доставили в больницу.
— В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение, и находятся под медицинским наблюдением, — рассказали в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. — Деятельность лагеря приостановлена, подготовлены материалы в суд.