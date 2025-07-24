В Иркутске водители автобусов нарушили около 315 правил дорожного движения

Крайняя проверка была за водителем маршрутки № 5К. Правоохранители выявили сразу несколько нарушений: игнорирование сигналов поворота, отсутствие ремня безопасности, разговоры по телефону во время поездки. Также мужчина не по правилам перевозил пассажиров и имеет два неоплаченных штрафа.