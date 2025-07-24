В Иркутске водители автобусов нарушили около 315 правил дорожного движения. Такие результаты провели полицейские в ходе рейда «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекция проводят открытые и скрытые проверки общественного транспорта.
Крайняя проверка была за водителем маршрутки № 5К. Правоохранители выявили сразу несколько нарушений: игнорирование сигналов поворота, отсутствие ремня безопасности, разговоры по телефону во время поездки. Также мужчина не по правилам перевозил пассажиров и имеет два неоплаченных штрафа.
За все нарушения ПДД в отношении водителя составили протоколы. Всего с начала года автоинспекторы провели более 130 рейдов. За плохое техническое состояние транспорта к ответственности привлекли 14 шоферов.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Аларском районе 64-летний водитель погиб в ДТП.