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В Иркутске водители автобусов нарушили около 315 правил дорожного движения

Госавтоинспекторы проводят открытые и закрытые проверки общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске водители автобусов нарушили около 315 правил дорожного движения. Такие результаты провели полицейские в ходе рейда «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекция проводят открытые и скрытые проверки общественного транспорта.

Крайняя проверка была за водителем маршрутки № 5К. Правоохранители выявили сразу несколько нарушений: игнорирование сигналов поворота, отсутствие ремня безопасности, разговоры по телефону во время поездки. Также мужчина не по правилам перевозил пассажиров и имеет два неоплаченных штрафа.

За все нарушения ПДД в отношении водителя составили протоколы. Всего с начала года автоинспекторы провели более 130 рейдов. За плохое техническое состояние транспорта к ответственности привлекли 14 шоферов.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Аларском районе 64-летний водитель погиб в ДТП.