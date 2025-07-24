Актера квеста в Москве приговорили к условному сроку за удар клиентки ножом

Столичный суд приговорил к условному сроку актера квеста за удар ножом по пальцам несовершеннолетней девушки. Об этом сказано в судебных материалах.
В июле прошлого года компания друзей посетила квест по мотивам фильма ужасов. Одному из актеров показалось, что «девушкам не страшно» и он решил «добавить страха и удивить их». Молодой человек взял кухонный нож, попросил посетительницу положить руку на стол, взял ее за запястье и ударил ножом по пальцам.
От удара девушка получила перелом фаланги пальца на правой руке, это было квалифицировано как средний вред здоровью, передает РИА Новости.
После инцидента сотрудники квеста оказали потерпевшей первую помощь и проводили в травмпункт, при этом отговаривая сообщать о произошедшем родителям или полиции. Также они перевели девушке деньги на карту, предложив приобрести что-то в магазине косметики.
Тем не менее, ее родители узнали об инциденте, девушка попала в больницу, ее прооперировали. В суде потерпевшая рассказала, что пальцы до сих пор болят, а один из них не сгибается до конца.
На актера квеста было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Суд в конце июня приговорил его к двум годам условно и взысканием компенсации в пользу потерпевшей.
23 июля пожар произошел во время квеста про апокалипсис в квеструме «Клаустрофобия» в Москве. Пострадали два человека.