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Суд арестовал «уральского Чикатило», который нанес таксистке 81 удар ножом

Ревдинский суд отправил обвиняемого в СИЗО до 19 сентября.

Ревдинский суд арестовал «уральского Чикатило» Андрея Мартюшева, который жестоко убил 38-летнюю таксистку Екатерину. Он пробудет в СИЗО до 19 сентября.

«По уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. Допрошен ряд свидетелей, назначены экспертизы. В ходе следствия, в том числе, будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, по предварительной информации, мужчина нанес таксистке 81 удар ножом. По версии следствия, мужчина познакомился с Екатериной в социальных сетях. Вечером 18 июля пара встретилась на ВИЗе, куда женщина приехала на своем китайском автомобиле. Мартюшев пришел на встречу пьяным. И когда машина отъехала, принялся в ней бить Екатерину ножом. После убийства, как полагают силовики, Мартюшев принялся колесить по Екатеринбургу. А затем заправил автомобиль и бросил на трассе под Ревдой, где устроил ДТП и пробил передние колеса. Домой он вернулся на такси. Источник, знакомый с ходом расследования, отмечает, что Мартюшев хотел «выплеснуть эмоции». Мартюшева удалось найти благодаря сотрудникам экспертно-криминалистический центра, которые вычислили его по ДНК.