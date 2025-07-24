Суд арестовал «уральского Чикатило», который нанес таксистке 81 удар ножом

Напомним, по предварительной информации, мужчина нанес таксистке 81 удар ножом. По версии следствия, мужчина познакомился с Екатериной в социальных сетях. Вечером 18 июля пара встретилась на ВИЗе, куда женщина приехала на своем китайском автомобиле. Мартюшев пришел на встречу пьяным. И когда машина отъехала, принялся в ней бить Екатерину ножом. После убийства, как полагают силовики, Мартюшев принялся колесить по Екатеринбургу. А затем заправил автомобиль и бросил на трассе под Ревдой, где устроил ДТП и пробил передние колеса. Домой он вернулся на такси. Источник, знакомый с ходом расследования, отмечает, что Мартюшев хотел «выплеснуть эмоции». Мартюшева удалось найти благодаря сотрудникам экспертно-криминалистический центра, которые вычислили его по ДНК.