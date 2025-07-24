Сочи подвергся массированному удару после переговоров России и Украины в Стамбуле: реакция жителей

Наиболее сложная обстановка сложилась в Адлере, где жителей и гостей города, находящихся в гостиницах, призывали немедленно спуститься в укрытия и воспользоваться подземными парковками для обеспечения безопасности. На кадрах, опубликованных в telegram-канале Mash, на полу паркинга сидели дети. Они руками прикрывали голову, рядом с ними — их мама и домашний питомец.