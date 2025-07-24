Лечащийся от рака Байден продал права на мемуары за 10 млн долларов

Интересы Байдена в сделке представляло агентство Creative Artists Agency (CAA), которое также занималось продажей его прошлых мемуаров «Обещай мне, папа: год надежды, трудностей и цели» (2017 год). Эта книга стала бестселлером и была посвящена отношениям Байдена с сыном Бо, скончавшимся от рака мозга в 2015 году. По данным Bloomberg, представители Hachette и CAA отказались комментировать условия новой сделки, как и официальный представитель Байдена.