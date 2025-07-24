Лечащийся от рака Байден продал права на мемуары за 10 млн долларов

У Байдена выкупили права на мемуары.
Бывший президент США Джо Байден, проходящий лечение от рака, продал права на свои президентские мемуары. Их получило издательство Hachette Book Group за аванс в размере около 10 миллионов долларов, сообщила газета The Wall Street Jourmal.
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«По словам людей, знакомых с ситуацией, бывший президент Джо Байден продал свои президентские мемуары издательству Hachette Book Group за аванс в размере около 10 миллионов долларов», — пишет американская газета. Уточняется, что дата публикации мемуаров пока не назначена.
Интересы Байдена в сделке представляло агентство Creative Artists Agency (CAA), которое также занималось продажей его прошлых мемуаров «Обещай мне, папа: год надежды, трудностей и цели» (2017 год). Эта книга стала бестселлером и была посвящена отношениям Байдена с сыном Бо, скончавшимся от рака мозга в 2015 году. По данным Bloomberg, представители Hachette и CAA отказались комментировать условия новой сделки, как и официальный представитель Байдена.
Ранее Байден заявил, что ведет работу над книгой и планирует сосредоточиться в ней на своем четырехлетнем президентском сроке. Еще в феврале 2025 года он начал сотрудничество с агентством талантов Creative Artists Agency (CAA).
В политике Байден с 1969 года. В возрасте 30 лет был избран сенатором от штата Делавэр, став самым молодым представителем этого штата в Сенате. Он три раза выдвигал свою кандидатуру на пост главы США и в 2020 году получил большинство голосов выборщиков, обойдя нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
В мае 2025 года представители Байдена сообщили о диагнозе рак предстательной железы. В заявлении личного офиса бывшего президента отмечалось, что речь идет о «более агрессивной форме заболевания», однако она «гормонально-чувствительная и поддается эффективному контролю».
Известно, что из-за рака политик потерял своего старшего сына Бо Байдена. Тот скончался в 2015 году от опухоли головного мозга.