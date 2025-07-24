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Лечащийся от рака Байден продал права на мемуары за 10 млн долларов

Бывший президент США Джо Байден, проходящий лечение от рака, продал права на свои президентские мемуары. Их получило издательство Hachette Book Group за аванс в размере около 10 миллионов долларов, сообщила газета The Wall Street Jourmal.

У Байдена выкупили права на мемуары.

Бывший президент США Джо Байден, проходящий лечение от рака, продал права на свои президентские мемуары. Их получило издательство Hachette Book Group за аванс в размере около 10 миллионов долларов, сообщила газета The Wall Street Jourmal.

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«По словам людей, знакомых с ситуацией, бывший президент Джо Байден продал свои президентские мемуары издательству Hachette Book Group за аванс в размере около 10 миллионов долларов», — пишет американская газета. Уточняется, что дата публикации мемуаров пока не назначена.

Интересы Байдена в сделке представляло агентство Creative Artists Agency (CAA), которое также занималось продажей его прошлых мемуаров «Обещай мне, папа: год надежды, трудностей и цели» (2017 год). Эта книга стала бестселлером и была посвящена отношениям Байдена с сыном Бо, скончавшимся от рака мозга в 2015 году. По данным Bloomberg, представители Hachette и CAA отказались комментировать условия новой сделки, как и официальный представитель Байдена.

Ранее Байден заявил, что ведет работу над книгой и планирует сосредоточиться в ней на своем четырехлетнем президентском сроке. Еще в феврале 2025 года он начал сотрудничество с агентством талантов Creative Artists Agency (CAA).

В политике Байден с 1969 года. В возрасте 30 лет был избран сенатором от штата Делавэр, став самым молодым представителем этого штата в Сенате. Он три раза выдвигал свою кандидатуру на пост главы США и в 2020 году получил большинство голосов выборщиков, обойдя нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

В мае 2025 года представители Байдена сообщили о диагнозе рак предстательной железы. В заявлении личного офиса бывшего президента отмечалось, что речь идет о «более агрессивной форме заболевания», однако она «гормонально-чувствительная и поддается эффективному контролю».

Известно, что из-за рака политик потерял своего старшего сына Бо Байдена. Тот скончался в 2015 году от опухоли головного мозга.

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