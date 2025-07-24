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В Красноярске халатность матери едва не обернулась трагедией для ребенка

22 июля в Сосновоборске из-за неосторожности матери произошел пожар в многоквартирном доме.

22 июля в Сосновоборске из-за неосторожности матери произошел пожар в многоквартирном доме.

Огонь, распространившийся на 6 квадратных метрах, был оперативно потушен 12 специалистами и с использованием 3 единиц техники. Соседи вызвали пожарных, благодаря чему 15 жильцов, включая 4 детей, смогли самостоятельно эвакуироваться.

Причиной возгорания стало то, что мать оставила без присмотра зажжённую свечу в кладовке. В результате инцидента пострадал 9-летний сын, получивший ожоги. МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Как раннее писал «МК в Красноярске», за сутки потушили 14 пожаров. В городе Дудинка в результате ДТП произошло возгорание автомобиля.