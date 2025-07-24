В Башкирии стоимость базовых товаров и услуг подорожала на 1,3%

Цены на базовые товары и услуги в Башкирии снова поползли вверх. В июне стандартный потребительский набор обошелся жителям республики в 23 327 рублей, что на 1,3% дороже, чем в мае, сообщает Башстат.
Если сравнивать с соседями по Приволжскому округу, в Башкирии жить несколько дороже среднеокружных 22 618 рублей. При этом Пермский край остается самым затратным регионом округа (24 869 рублей), а Мордовия — самым экономичным (21 427 рублей).
На федеральном уровне аналогичный набор из 83 позиций (30 продуктов питания, 41 товар повседневного спроса и 12 услуг) в среднем оценивается в 25 076 рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.