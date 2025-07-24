В Омске полиция раскрыла кражи двух велосипедов по горячим следам

В Кировском округе Омска сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже двух скоростных велосипедов. Владельцы транспортных средств хранили их без использования специальных антикражных устройств. Преступления были совершены с разницей в один день в одном из подъездов жилого дома на Бульваре Архитекторов.
После изучения записей камер видеонаблюдения, преступники были опознаны. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления 38-летний мужчина и его 34-летняя сожительница, проживающие на проспекте Комарова. Подозреваемые были задержаны непосредственно в своей квартире.
На допросе пара призналась, что во время прогулки по Бульвару Архитекторов решила зайти в один из подъездов жилого дома. Увидев два велосипеда, они похитили сначала один, а на следующий день вернулись за другим. Общий материальный ущерб составил 43 000 рублей: в первом случае — 15 000 рублей, во втором — 28 000 рублей.
Похищенные велосипеды злоумышленники сдали в комиссионный магазин на Бульваре Зеленом. Вырученные деньги — около 10 000 рублей — потратили на продукты питания.
Благодаря оперативным действиям полиции оба велосипеда были изъяты и возвращены законным владельцам. За кражу паре грозит до 5 лет каждому.
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