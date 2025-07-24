В Омске полиция раскрыла кражи двух велосипедов по горячим следам

На допросе пара призналась, что во время прогулки по Бульвару Архитекторов решила зайти в один из подъездов жилого дома. Увидев два велосипеда, они похитили сначала один, а на следующий день вернулись за другим. Общий материальный ущерб составил 43 000 рублей: в первом случае — 15 000 рублей, во втором — 28 000 рублей.