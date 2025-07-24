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В Башкирии деятели от туризма покупали копеечные палатки за миллионы рублей

Заместителя директора центра развития туризма Артура Идельбаева, а также руководителя центра Руслана Юнусова и главу АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: ГУ МВД

В ближайшие двое суток задержанным могут предъявить обвинение и, если суд сочтет, что они могут помешать расследованию, мужчины отправятся в СИЗО, сообщает СобкорУфа.

По данным информированных источников, следствие полагает, что подозреваемые повинны в растрате 300 млн рублей, выделенных из российской казны на возведение мест отдыха для туристов.

Напомним, в минувшую среду башкирские силовики провели выемку документов в министерстве предпринимательства и туризма региона, а также в домах и квартирах подозреваемых. Артура Идельбаева, как и его товарищей задержали рано утром в среду и сейчас они находятся в камерах предварительного заключения. Но, по прошествии трех суток, мужчинам обязаны предъявить обвинение или отпустить домой.

Как стало известно, деятелей от туризма подозревают в хищении 300 млн рублей, выделенных по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Всего башкирские некоммерческие структуры освоили по этому нацпроекту более 1 млрд федеральных рублей.

На эти средства в Башкирии обязались построить глемпинги и другие места отдыха для туристов, но, как полагают правоохранители, все сметы на расходы были существенно завышены. Например, по документам, 10 палаток стоимостью в 15 тысяч рублей обошлись российскому государству не в 150 тысяч, а в два млн рублей. То же касается и глемпингов, которые, по словам правоохранителей, были просто времянками, поставленными для отвода глаз.

Очевидно, что у следователей возникнут вопросы и к башкирскому минтуризма, доверившего федеральные средства некоммерческим организациям, и не осуществивших должный контроль за деятельностью этих АНО.

В случае, если дело о мошенничестве в особо крупном размере дойдет до суда, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.