В Башкирии деятели от туризма покупали копеечные палатки за миллионы рублей

На эти средства в Башкирии обязались построить глемпинги и другие места отдыха для туристов, но, как полагают правоохранители, все сметы на расходы были существенно завышены. Например, по документам, 10 палаток стоимостью в 15 тысяч рублей обошлись российскому государству не в 150 тысяч, а в два млн рублей. То же касается и глемпингов, которые, по словам правоохранителей, были просто времянками, поставленными для отвода глаз.