СК проверит дело о ранении 17-летнего охранника в центре Уфы

По информации Mash, инцидент произошел в начале июля у клуба «New Проспект», расположенного на гостином дворе. Пьяную компанию из четырёх человек не пустили внутрь заведения. Тогда один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля пробила стекло и попала подростку в затылок. Парня госпитализировали с сотрясением мозга и почти месяц провёл в больнице.