СК проверит дело о ранении 17-летнего охранника в центре Уфы

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента с 17-летним охранником в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Mash, инцидент произошел в начале июля у клуба «New Проспект», расположенного на гостином дворе. Пьяную компанию из четырёх человек не пустили внутрь заведения. Тогда один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля пробила стекло и попала подростку в затылок. Парня госпитализировали с сотрясением мозга и почти месяц провёл в больнице.
Сейчас дело расследуется по статье «Угроза убийством», однако адвокат пострадавшего настаивает на переквалификации на «Покушение на убийство» или «Хулиганство». По его словам, нападавшие были без лицензии, а после задержания полицейские якобы отпустили их после допроса.
Глава ведомства поручил руководителю СУ по РБ Вадиму Архангельскому доложить о результатах рассмотрения ходатайства следствия.