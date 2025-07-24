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СК проверит дело о ранении 17-летнего охранника в центре Уфы

Подросток получил пулю в голову от пьяного посетителя клуба.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента с 17-летним охранником в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Mash, инцидент произошел в начале июля у клуба «New Проспект», расположенного на гостином дворе. Пьяную компанию из четырёх человек не пустили внутрь заведения. Тогда один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля пробила стекло и попала подростку в затылок. Парня госпитализировали с сотрясением мозга и почти месяц провёл в больнице.

Сейчас дело расследуется по статье «Угроза убийством», однако адвокат пострадавшего настаивает на переквалификации на «Покушение на убийство» или «Хулиганство». По его словам, нападавшие были без лицензии, а после задержания полицейские якобы отпустили их после допроса.

Глава ведомства поручил руководителю СУ по РБ Вадиму Архангельскому доложить о результатах рассмотрения ходатайства следствия.