На границе между Таиландом и Камбоджей произошло вооруженное столкновение

«Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей вспыхнули рано утром», — говорится в публикации.
При этом, по данным агентства, военные обеих сторон обвинили друг друга в совершении первых выстрелов.
Согласно заявлению тайских военных, Камбоджа открыла огонь в районе возле храма Та Моан Тхом, расположенного на спорной территории. Таиландская сторона утверждает, что камбоджийские военные с целью разведки применили беспилотник (БПЛА), а затем якобы намеревались отправить войска в этот район с тяжелым вооружением.
Представитель минобороны Камбоджи заявил Reuters, что Вооруженные силы (ВС) королевства ответили в качестве самообороны.
Ранее, 10 июля, министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что Китай готов стать посредником в разрешении приграничного конфликта между Таиландом и Камбоджей. Также он выразил надежду, что две страны Юго-Восточной Азии будут работать над разрешением проблемы путем дружественного диалога.