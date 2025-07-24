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На границе между Таиландом и Камбоджей произошло вооруженное столкновение

На спорной границе между Камбоджей и Таиландом произошло вооруженное столкновение. Об этом 23 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на минобороны Камбоджи и военных обеих сторон.

Источник: Reuters

«Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей вспыхнули рано утром», — говорится в публикации.

При этом, по данным агентства, военные обеих сторон обвинили друг друга в совершении первых выстрелов.

Согласно заявлению тайских военных, Камбоджа открыла огонь в районе возле храма Та Моан Тхом, расположенного на спорной территории. Таиландская сторона утверждает, что камбоджийские военные с целью разведки применили беспилотник (БПЛА), а затем якобы намеревались отправить войска в этот район с тяжелым вооружением.

Представитель минобороны Камбоджи заявил Reuters, что Вооруженные силы (ВС) королевства ответили в качестве самообороны.

Ранее, 10 июля, министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что Китай готов стать посредником в разрешении приграничного конфликта между Таиландом и Камбоджей. Также он выразил надежду, что две страны Юго-Восточной Азии будут работать над разрешением проблемы путем дружественного диалога.

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