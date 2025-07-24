Косметическая процедура довела до реанимации жительницу Костаная

По информации телеканала, 33-летнюю жительницу Костаная на скорой доставили в больницу 7 июля. С тех пор она находится в реанимации.
Сообщается, что женщине стало плохо на третий день после процедуры липосакции. В городской больнице ее экстренно прооперировали. По словам врачей, у нее начался перитонит, вызванный перфорацией кишечника.
«Это было обнаружено на операции, из-за чего была выведена илеостома — когда кишечник выводится наружу. Дай Аллах и Бог, чтобы пациентка выжила. Ей предстоит еще не одна операция для того, чтобы закрыть стому», — рассказал и.о. главного врача костанайской городской больницы Куат Альмагамбетов.
Сейчас пациентка дышит самостоятельно, но говорить из-за трахеостомической трубки пока не может. Ее состояние стабильное, но тяжелое. Об инциденте врачи сообщили в облздрав, а те в свою очередь обратятся в фармконтроль.
В полицию заявление от родственников костанайской пациентки не поступало, однако адвокат у пострадавшей стороны есть и, скорее всего, в ближайшее время этим делом займется полиция.
Напомним, ранее в Сети появилось видеообращение жителя Караганды, который сообщил, что во время операции в его боку медики оставили медицинскую иглу. Начато разбирательство.