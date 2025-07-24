Массовые проверки водителей начались на трассе Уфа — Оренбург

Прямо сейчас на 135-м километре автодороги Р-240 в Стерлитамакском районе Башкирии проходят масштабные проверки водителей. К рейду привлечены не только сотрудники ГАИ, но и специализированный батальон ДПС.
Как пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции, полицейские останавливают все без исключения машины на специально выбранном безопасном участке трассы.
Подобные профилактические мероприятия проводятся для снижения аварийности и выявления грубых нарушений ПДД, включая управление автомобилем в нетрезвом состоянии и неправильную перевозку пассажиров.