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Массовые проверки водителей начались на трассе Уфа — Оренбург

На трассе Уфа — Оренбург усилен контроль за водителями.

Источник: Комсомольская правда

Прямо сейчас на 135-м километре автодороги Р-240 в Стерлитамакском районе Башкирии проходят масштабные проверки водителей. К рейду привлечены не только сотрудники ГАИ, но и специализированный батальон ДПС.

Как пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции, полицейские останавливают все без исключения машины на специально выбранном безопасном участке трассы.

Подобные профилактические мероприятия проводятся для снижения аварийности и выявления грубых нарушений ПДД, включая управление автомобилем в нетрезвом состоянии и неправильную перевозку пассажиров.