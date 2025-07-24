Ураган в Белогорске оставил 81 тысячу людей без света и воды: последствия ночной стихии

По распоряжению Мелюкова, пресс-службе администрации дано поручение оперативно обрабатывать все поступающие сообщения и доводить их до жителей через telegram-канал Белогорск РФ. Кроме того, люди могут сообщать о последствиях бури, в том числе при обнаружении поврежденных опор и оборванных проводов, открытых дверей энергообъектов по телефонам 112, 8−800−1000−397.