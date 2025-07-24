Ураган в Белогорске оставил 81 тысячу людей без света и воды: последствия ночной стихии

В Белогорске сильный ветер повалил множество деревьев.
Сегодня ночью в Белогорске ураганным порывом ветра с административного здания сорвало крышу, которая упала на открытое распределительное устройство (ОРУ). Кроме того, некоторые деревья были повалены на дороге. Жителей города предупредили о временном отсутствии электричества, воды и связи.
Экстренные службы сообщают, что из-за поваленных деревьев могут возникнуть сложности на дорогах. Сейчас энергетики собирают людей для устранения последствий. В городе введен режим ЧС. Подробнее о том, что произошло ночью в Белогорске и что делать жителям города — в материале URA.RU.
Что произошло в Белогорске.
В ночь с 23 на 24 июля в городе прошел сильный ураган, сопровождавшийся порывистым ветром. Стихия повалила деревья, повредила кровли жилых домов и нанесла ущерб объектам энергетики. В микрорайонах «Амурсельмаш», 4−6 км, База-57, а также в некоторых центральных частях населенного пункта были повалены тополя и крупные ветви деревьев. Город остался без электричества, воды и связи.
Ураганный ветер повредил опоры, провода, сорвал крыши с распределительных устройствФото: из telegram-канала "Чат ГОиЧС. Белогорск / t.me/goichschat/4559.
Последствия бури.
Глава Белогорска Станислав Мелюков в telegram-канале заявил, что из-за сильного ветра крыша административного здания обрушилась на подстанцию, повредив ОРУ. Также по его словам, аварийные службы уже приступили к восстановительным мероприятиям, однако для полного устранения последствий потребуется не меньше половины дня.
«Ночью ураганным порывом ветра с административного здания сорвало крышу, которая упала на ОРУ (открытое распределительное устройство). Сейчас энергетики собирают людей для устранения последствий. Электроэнергии, соответственно, воды, не будет минимум полдня», — сказал Мелюков.
Порыв ветра сорвал с административного здания крышу, которая упала на подстанцию «Белогорская’Фото: из telegram-канала главы Белогорска / t.me/smeliukov/1429.
Он сообщил, что заявленных энергетиками 12 часов должно хватить, чтобы восстановить электроснабжение. Кроме того, Мелюков отметил, что пострадавших в результате разгула стихии нет.
Введен режим ЧС.
В городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Амурской области из-за грозы отключение электроснабжения зафиксировано в девяти населенных пунктах, расположенных на территории четырех муниципальных образований. Без света на данный момент остаются примерно 81 тысяча жителей.
Как власти борются с последствиями стихии.
Частично без света остаются примерно 81 тысяча человек в 9 населенных пунктахФото: из telegram-канала "Чат ГОиЧС. Белогорск / t.me/goichschat/4567.
В городе зафиксированы повреждения опор и проводов, а также срыв кровли с распределительных пунктов. Специалисты проводят оценку масштабов ущерба, нанесенного энергообъектам.
По данным Амурских электросетей Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), в настоящее время в Белогорске для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов задействован резервный источник электропитания. В ближайшие сроки планируется доставка еще пяти дополнительных резервных источников.
Восстановительные работы по энергоснабжению города начались в 05:00 по местному времени (23:00 23 июля по московскому времени) с привлечением шести оперативных бригад, в составе которых работают 20 специалистов. К ним дополнительно направлены еще шесть бригад.
Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий задействованы работники «Автодорсфера», специалисты Управления по гражданской обороне, ЧС и ЕДДС, представители управляющих организаций, предпринимательского сообщества, а также члены юнармейского движения. Специалисты «Водоканала» занимаются частичным восстановлением водоснабжения.
Что делать жителям города.
Куда можно пожаловаться.
По распоряжению Мелюкова, пресс-службе администрации дано поручение оперативно обрабатывать все поступающие сообщения и доводить их до жителей через telegram-канал Белогорск РФ. Кроме того, люди могут сообщать о последствиях бури, в том числе при обнаружении поврежденных опор и оборванных проводов, открытых дверей энергообъектов по телефонам 112, 8−800−1000−397.
Также о проблемах можно писать в созданный чат-бот в Telegram. Там местные жители уже активно делятся кадрами последствий непогоды.
Как можно помочь городу.
Волонтеры РЖД Белогорска объявили сбор для ликвидации последствий урагана. «Кто дома и готов помочь включиться в ликвидацию ситуации в городе! Информацию пишите в номер телефона 89145530471 Второв Михаил. У нас есть пилы! Мы должны помочь городу!», — передают в официальном telegram-канале «Белогорск РФ».