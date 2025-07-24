В поселке Сириус Краснодарского края в результате украинской атаки произошло попадание по нефтебазе.
Об этом сообщал глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин, который попросил воздержаться от прогулок и поездки на машине «в том районе».
Правда, мало кто, включая местных жителей Абхазии и приезжих, угадал в происходящем эхо военных действий. Об этом сообщает корреспондент «МК».
Дело в том, что в минувшие выходные в Сухуме произошла погодная катастрофа, когда в течение нескольких часов над Черным морем громыхала гроза, сверкали молнии и лил ливень, который местные назвали беспрецедентно сильным.
Так что когда «громыхать» начало в ночь с 23 на 24 июля, наш корреспондент, находящийся в городе Гагры, решил, что приближается гроза: похоже было на мощные, с сильным эхом, раскаты грома. Длились они менее пяти минут с большими паузами. Однако приложение погоды не показывало осадков и небо было безоблачным, плюс достаточно необычным было звучание, хотя аномалии здесь можно было списать на особую акустику в горах.
В общем, случился классический «гром среди ясного неба», который не смог вывести Абхазию из режима «отдых».