«Гром среди ясного неба»: корреспондент «МК» подтверждает из Абхазии слышимость взрывов в районе Сириуса

Так что когда «громыхать» начало в ночь с 23 на 24 июля, наш корреспондент, находящийся в городе Гагры, решил, что приближается гроза: похоже было на мощные, с сильным эхом, раскаты грома. Длились они менее пяти минут с большими паузами. Однако приложение погоды не показывало осадков и небо было безоблачным, плюс достаточно необычным было звучание, хотя аномалии здесь можно было списать на особую акустику в горах.