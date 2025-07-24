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«Гром среди ясного неба»: корреспондент «МК» подтверждает из Абхазии слышимость взрывов в районе Сириуса

Правда, мало кто, включая местных жителей Абхазии и приезжих, угадал в происходящем эхо военных действий.

В поселке Сириус Краснодарского края в результате украинской атаки произошло попадание по нефтебазе.

Об этом сообщал глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин, который попросил воздержаться от прогулок и поездки на машине «в том районе».

Правда, мало кто, включая местных жителей Абхазии и приезжих, угадал в происходящем эхо военных действий. Об этом сообщает корреспондент «МК».

Дело в том, что в минувшие выходные в Сухуме произошла погодная катастрофа, когда в течение нескольких часов над Черным морем громыхала гроза, сверкали молнии и лил ливень, который местные назвали беспрецедентно сильным.

Так что когда «громыхать» начало в ночь с 23 на 24 июля, наш корреспондент, находящийся в городе Гагры, решил, что приближается гроза: похоже было на мощные, с сильным эхом, раскаты грома. Длились они менее пяти минут с большими паузами. Однако приложение погоды не показывало осадков и небо было безоблачным, плюс достаточно необычным было звучание, хотя аномалии здесь можно было списать на особую акустику в горах.

В общем, случился классический «гром среди ясного неба», который не смог вывести Абхазию из режима «отдых».