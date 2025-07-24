Бастрыкин взял на контроль стрельбу по подростку-охраннику в Уфе

В уфимском ночном клубе пострадал подросток. По сообщению пресс-службы СК, один из посетителей выстрелил из травматического пистолета в 16-летнего охранника. Конфликт разгорелся, когда сотрудники заведения отказались пропускать нетрезвую компанию.
Подростка с ранением головы срочно госпитализировали. Как выяснилось, несовершеннолетний подрабатывал в этом заведении.
Глава СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему отчет о происшествии. Также он распорядился передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства для особого контроля.
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