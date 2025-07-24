Столичный суд приговорил лидера ячейки секты «Фалуньгун»* к четырем годам колонии

Столичный Тушинский районный суд вынес приговор руководителю ячейки китайской секты «Фалуньгун»* и члена «Центра духовного и физического совершенствования “Фалунь Дафа”* Наталье Миненковой — она проведет четыре года в колонии общего режима. Соответствующее решение суд огласил в среду, 23 июля.
Миненкову обвинили в организации работы иностранной или международной неправительственной организации (НПО), признанной нежелательной в России. Кроме того, она также была замешана в сбыте продукции нежелательных организаций и организации изучения запрещенной литературы экстремистской направленности.
Инстанция запретила Миненковой заниматься общественно-политической деятельностью в течение следующих семи лет. Пока что приговор в законную силу не вступил, уточнили в «Известиях».
Ранее также стало известно, что она выступала в качестве организатора, разрабатывала и выполняла различные мероприятия, которые были направлены на продолжение и популяризацию деятельности запрещенных организаций.
*Организации «Фалуньгун» и «Фалунь Дафа» запрещены в РФ и признаны экстремистскими, их деятельность нежелательна.