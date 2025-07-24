Почти 40 украинских дронов сбила ПВО за ночь над югом России

«В течение прошедшей ночи с 20:40 мск 23.07 до 01:40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Больше всего дронов — 21 — было сбито над акваторией Чёрного моря. 11 беспилотников уничтожено над акваторией Азовского моря, а семь — над территорией Краснодарского края.
Напомним, в ночь на 24 июля дроны ВСУ атаковали юг России. Жители Сочи сообщили о двух десятках взрывов. В «Сириусе» беспилотник попал по нефтебазе. До этого в Севастополе обломки БПЛА упали на пляж и территорию школы. Временно ограничивалось движение по Крымскому мосту.