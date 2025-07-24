В Иркутской области за сутки удалось потушить три лесных пожара

За сутки в лесах Иркутской области 78 специалистов потушили три пожара на площади 633,2 гектара. Также для оперативности использовали 17 единиц наземной техники и вертолеты Ми-8. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.
— Летчики-наблюдатели авиалесоохраны вызывали осадки для тушения пожаров в Катангском и Усть-Кутском районах. С борта самолета Ан-26 «Циклон» запустили 60 пиропатронов с йодистым серебром, — пояснили в пресс-службе правительства.
К утру 24 июля смогли локализовать четыре лесных пожара общей площадью 942,7 гектара. Два из них в Катангском районе, по одному — в Качугском и Иркутском районе.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что в Иркутской области 1392 жителя получили отравление химическими веществами.