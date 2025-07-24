Мужчину, пытавшегося ограбить банк с игрушечным пистолетом, приговорили к пяти годам лишения свободы

Инцидент произошёл 18 апреля 2025 года, около 16:40. Об этом рассказал телеканал «Миллий».
По данным следствия, подсудимый, надев на лицо чёрную маску и прихватив игрушечный пистолет, принадлежавший его внуку, зашёл в отделение одного из банков столицы. Всё происходящее попало в объективы камер видеонаблюдения.
Во время судебного заседания мужчина объяснил свои действия стрессом и временным помутнением рассудка.
«Были личные проблемы, стресс, сам не понимаю, что со мной произошло. Совершил глупость. Уже когда вошёл, понял, что делаю что-то не то. Девушки нажали тревожную кнопку, охрана быстро прибыла, меня задержали. Очень жалею. Никому не советую поступать так же», — сказал он.
Расследование показало, что мужчина угрожал сотруднице банка, приставив игрушечный пистолет к её лбу, и потребовал выдать деньги из кассы. Женщина не растерялась и нажала тревожную кнопку. Через считаные минуты на место прибыла охрана, которая задержала мужчину с «оружием» в руках.
Вы ведь знали, что в банках установлены камеры и действует охрана? — поинтересовался судья.
«Нет, в тот момент я не думал об этом. Был в стрессе. Когда понял, что совершаю преступление, ничего не взял и попытался уйти», — ответил подсудимый.
На суде он полностью признал вину, раскаялся, принес извинения своей семье, знакомым, всему обществу и особенно — пострадавшей сотруднице банка. Женщина в свою очередь заявила, что не имеет к нему личных претензий, и попросила суд назначить наказание в соответствии с законом.
Гособвинение настаивало на квалификации по пункту «а» части 2 статьи 164 Уголовного кодекса — «Разбой с применением оружия или других предметов, использованных в качестве оружия», и требовало назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Однако суд учёл обстоятельства дела и смягчающие факторы и вынес более мягкое решение: признал мужчину виновным по части 1 статьи 164 УК РУз («Разбой») и назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.