Мужчину, пытавшегося ограбить банк с игрушечным пистолетом, приговорили к пяти годам лишения свободы

«Были личные проблемы, стресс, сам не понимаю, что со мной произошло. Совершил глупость. Уже когда вошёл, понял, что делаю что-то не то. Девушки нажали тревожную кнопку, охрана быстро прибыла, меня задержали. Очень жалею. Никому не советую поступать так же», — сказал он.