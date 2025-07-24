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ВСУ усилили атаки БПЛА по России после переговоров в Стамбуле

Вооруженные силы Украины активизировали использование беспилотных летательных аппаратов для атак на территорию России. По данным Минобороны РФ, в течение минувшей ночи средствами противовоздушной обороны было сбито 39 украинских дронов.

За ночь над территориями России сбили четыре десятка БПЛА.

Вооруженные силы Украины активизировали использование беспилотных летательных аппаратов для атак на территорию России. По данным Минобороны РФ, в течение минувшей ночи средствами противовоздушной обороны было сбито 39 украинских дронов.

«В течение прошедшей ночи с 20.40 мск 23.07 до 01.40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили представители оборонного ведомства в своем telegram-канале. Над Черным морем сбили 21 БПЛА, над акваторией Азовского — 11, над Краснодарским краем — семь.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТретий раунд переговоров России и Украины завершился в Стамбуле: онлайн-трансляция.

Ранее в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Сообщается, что РФ выступила с инициативой организовать три онлайн-рабочие группы для обсуждения наиболее важных аспектов двусторонних отношений с Киевом. Подробнее о том, как шли переговоры — в онлайн-трансляции URA.RU.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

В ночь на 24 июля ВСУ предприняли попытку нанести удары по объектам на территории РФ. По информации, предоставленной российским оборонным ведомством, с 20:40 до 23:50 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат, принадлежащий противнику. Перехваты были произведены над акваториями Черного и Азовского морей, а также в воздушном пространстве Краснодарского края.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСочи подвергся массированному удару после переговоров России и Украины в Стамбуле: реакция жителей.

В Сочи обломки БПЛА упали на трассу. Предположительно, падение обломков дрона зафиксировано в «Сириусе». В результате атаки погибла женщина, еще одна пострадала. В авиагавани города вводились ограничения, однако сейчас, аэропорт вернулся к работе. Подробности о ходе отражения атаки — в прямой трансляции URA.RU.

Всего днем ранее, в ночь на 23 июля системы ПВО РФ сбили 33 украинских беспилотника. Атака была направлена против объектов в Тульской, Ростовской, Нижегородской, Брянской и Курской областей.

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