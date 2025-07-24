На Байкале женщина и 16-летняя девочка получили травмы

Байкальские спасатели оказали первую медицинскую помощь женщине и 16-летней девочке, которые травмировали на отдыхе. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, за сутки произошло два таких инцидента.
— Сначала помощь понадобилась 47-летней жительнице Иркутска, они сломала ногу, когда была на бухте Песчаной. Затем в Слюдянском районе эвакуировали девочку, которая поднималась по троп на пик Черского.
У несовершеннолетней был ожог ступни, поэтому самостоятельно передвигаться с туристической группой было невозможно. Пострадавшую доставили в больницу Слюдянки.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре водители автобусов нарушили около 315 правил дорожного движения.