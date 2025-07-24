«112»: Кусок градусника воткнулся в подмышку 8-летней девочки во время ДТП

В результате аварии в городе Артем Приморского края пострадала 8-летняя девочка — кусок ртутного градусника воткнулся ей в подмышку. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в Telegram-канале «112».
Родители ребенка пытались померить температуру девочке прямо в дороге. В этот момент произошло ДТП, из-за чего наконечник градусника отломился и вонзился под руку ребенка.
Врачам ГБ-1 пришлось консультироваться по поводу ртути с коллегами из Владивостока. После они провели операцию — вытащили наконечник, сделали рентген и выписали юную пациентку.
Ртути оказалось слишком мало, поэтому какого-либо вреда она не принесла, уточнили в публикации.
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