В Зеленогорске расследуют нарушения при благоустройстве набережной

Такая «экономия» в размере 5 миллионов рублей увеличила общую выгоду, полученную руководителем компании от реализации проекта. Несмотря на явные несоответствия, работы были приняты и оплачены в полном объеме по первоначальной стоимости. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки, которая установила, что подрядчиком была предоставлена недостоверная документация, а заказчик не обеспечил надлежащий контроль за исполнением условий контракта.