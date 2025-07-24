В Зеленогорске расследуют нарушения при благоустройстве набережной

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве на сумму 5 миллионов рублей и халатности, допущенной при благоустройстве местности в городе Зеленогорске.
В июне 2024 года между муниципальным казенным учреждением «Заказчик» и обществом с ограниченной ответственностью «КСТС» был заключен муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству набережной реки Кан в Зеленогорске.
Общая стоимость работ, выполняемых в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», составила 25,7 миллиона рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик, в частности, был обязан установить новые опоры освещения. Однако вместо предусмотренных сметой и техническим заданием качественных конструкций были установлены более дешёвые аналоги.
Такая «экономия» в размере 5 миллионов рублей увеличила общую выгоду, полученную руководителем компании от реализации проекта. Несмотря на явные несоответствия, работы были приняты и оплачены в полном объеме по первоначальной стоимости. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки, которая установила, что подрядчиком была предоставлена недостоверная документация, а заказчик не обеспечил надлежащий контроль за исполнением условий контракта.
На основании материалов, представленных прокуратурой, были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Халатность». Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.
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