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За сутки в Башкирии единожды горела сухая трава

В Башкирии продолжают бороться с возгораниями сухой травы.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазинском районе Башкирии ликвидировали очередное возгорание сухой травы. По данным республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, за последние сутки лесных пожаров в регионе не зафиксировано.

С начала года в Башкирии зарегистрировали 11 лесных пожаров, охвативших более 26 гектаров, и 306 случаев возгорания сухой травы на площади свыше 1200 гектаров.

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