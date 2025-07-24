За сутки в Башкирии единожды горела сухая трава

В Туймазинском районе Башкирии ликвидировали очередное возгорание сухой травы. По данным республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, за последние сутки лесных пожаров в регионе не зафиксировано.
С начала года в Башкирии зарегистрировали 11 лесных пожаров, охвативших более 26 гектаров, и 306 случаев возгорания сухой травы на площади свыше 1200 гектаров.
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