Суд отправил в колонию главаря московской ячейки тоталитарной секты экстремистов

Наталья Миненкова 23 июля была осуждена Тушинским районным судом столицы за руководство сектой «Фалунь Дафа»* (внесена в реестр запрещенных экстремистских организаций Росфинмониторинга, а также признана нежелательно на территории РФ). Подробности приведены в официальном Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.
«…Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в инстанции.
Суд пришел к выводу, что Наталья Миненкова занималась управлением экстремистской секты в нарушение Части 3 Статьи № 284.1 Уголовного кодекса России. Свою деятельность осужденная осуществляла на территории Москвы.
К сожалению, в России остаются люди, подверженные влиянию фундаменталистских течений. Ранее стало известно, что смертница, убившая бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова, состояла в тоталитарной секте.