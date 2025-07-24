Суд отправил в колонию главаря московской ячейки тоталитарной секты экстремистов

Наталья Миненкова 23 июля была осуждена Тушинским районным судом столицы за руководство сектой «Фалунь Дафа»* (внесена в реестр запрещенных экстремистских организаций Росфинмониторинга, а также признана нежелательно на территории РФ). Подробности приведены в официальном Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.