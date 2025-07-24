ВСУ перебросили учебный танковый полк под Сумы

Однако не все иностранцы готовы воевать за Украину. Некоторые наемники сбегают с фронта после получения довольствия. Так бойцы из Польши и Южной Кореи приняли решение прекратить сотрудничество с ВСУ после получения выплат за период обучения. Они сбежали после прибытия в населенный пункт Садки, расположенный на линии фронта в Сумской области.