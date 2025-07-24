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ВСУ перебросили учебный танковый полк под Сумы

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на сумское направление 300-й учебный танковый полк из Черниговской области. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

ВСУ направили на сумское направление учебный полк.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на сумское направление 300-й учебный танковый полк из Черниговской области. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь враг перебросил на сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк (в /ч А1414)», — отметил источник ТАСС. По словам собеседника агентства, это подразделение изначально создавалось исключительно для обучения военнослужащих и дальнейшего распределения их по боевым бригадам.

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Российские военные успешно продвигаются в Сумской области. Ранее военнослужащие ВС РФ освободили населенный пункт Варачино.

ВСУ активно вербует иностранных наемников с начала российской спецоперации. Так Киев начал вербовать солдат в странах Латинской Америки сразу после открытия новых посольств.

Однако не все иностранцы готовы воевать за Украину. Некоторые наемники сбегают с фронта после получения довольствия. Так бойцы из Польши и Южной Кореи приняли решение прекратить сотрудничество с ВСУ после получения выплат за период обучения. Они сбежали после прибытия в населенный пункт Садки, расположенный на линии фронта в Сумской области.

Потери на Сумском направлении у ВСУ высоки. Чтобы не отпугнуть потенциальных иностранных бойцов, власти страны хоронят многих наемников на своей территории. Так они пытаются скрыть реальные потери и возможные общественные волнения в странах их происхождения.