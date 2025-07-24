В Закарпатье украинский пограничник сбежал с поста в Венгрию

В Закарпатье штаб-сержант погранслужбы Украины Виталий Гуга сбежал с поста в Венгрию, сообщил в своем Telegram-канале украинский журналист Виталий Глагола.
Согласно его сведениям, на днях пограничник 1986 года рождения самовольно ушел с поста у одного из пограничных знаков, оставив там оружие и экипировку.
Впоследствии на контрольно-следовой полосе в этом районе были обнаружены следы, ведущие в Венгрию.
«Все указывает на то, что он (Гуга — прим. ред.) незаконно пересек границу», — написал журналист.
По его словам, о произошедшем уведомили венгерскую полицию.
Напомним, в прошлом месяце появилась информация об украинском пограничнике, который самовольно покинул пост на границе и сбежал в Словакию.