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В Закарпатье украинский пограничник сбежал с поста в Венгрию

Военнослужащий ушел, оставив на позиции оружие и экипировку.

Источник: Аргументы и факты

В Закарпатье штаб-сержант погранслужбы Украины Виталий Гуга сбежал с поста в Венгрию, сообщил в своем Telegram-канале украинский журналист Виталий Глагола.

Согласно его сведениям, на днях пограничник 1986 года рождения самовольно ушел с поста у одного из пограничных знаков, оставив там оружие и экипировку.

Впоследствии на контрольно-следовой полосе в этом районе были обнаружены следы, ведущие в Венгрию.

«Все указывает на то, что он (Гуга — прим. ред.) незаконно пересек границу», — написал журналист.

По его словам, о произошедшем уведомили венгерскую полицию.

Напомним, в прошлом месяце появилась информация об украинском пограничнике, который самовольно покинул пост на границе и сбежал в Словакию.