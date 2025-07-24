Оперштаб: В Адлере загорелись четыре гаража из-за падения обломков БПЛА

Пожар охватил четыре бокса на улице Авиационной, площадь повреждённой зоны составила примерно 200 квадратных метров. Возгорание было полностью потушено к 2:51 по московскому времени. По имеющимся данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Сочи погибла одна женщина, ещё одна пострадала. В момент падения обломков дрона они находились на улице.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше