Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперштаб: В Адлере загорелись четыре гаража из-за падения обломков БПЛА

В Адлерском районе Сочи произошло возгорание на территории гаражного кооператива вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Источник: Life.ru

Пожар охватил четыре бокса на улице Авиационной, площадь повреждённой зоны составила примерно 200 квадратных метров. Возгорание было полностью потушено к 2:51 по московскому времени. По имеющимся данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Сочи погибла одна женщина, ещё одна пострадала. В момент падения обломков дрона они находились на улице.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше