Прямого потомка Голициных князя Александра Трубецкого госпитализировали в Москве

14 июля в столице была экстренно госпитализирована телеведущая Татьяна Миткова. Самочувствие 69-летней журналистки ухудшилось из-за ослабленного иммунитета на фоне длительной борьбы с онкологическим заболеванием. О своей болезни Миткова публично рассказала в 2009 году. В 2016-м врачи диагностировали у нее метастазы, с тех пор она регулярно получает лечение.