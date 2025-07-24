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В российском регионе столкнулись две моторные лодки с людьми

В Республике Алтай произошло столкновение двух моторных лодок, в результате чего один мужчина был госпитализирован.

В Республике Алтай произошло столкновение двух моторных лодок, в результате чего один мужчина был госпитализирован. Инцидент произошел на Телецком озере, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«На озере Телецкое вблизи села Артыбаш Турочакского района Республики Алтай произошло столкновение двух моторных лодок. В результате произошедшего один из судоводителей доставлен в медицинское учреждение с травмами, в отношении второго проведено медицинское освидетельствование», — говорится в официальном сообщении.

По данным ведомства, оба маломерных судна отстранили от эксплуатации. Надзорное ведомство проводит проверку безопасности. Транспортный прокурор взял на контроль ход доследственных мероприятий.

Ранее «МК» писал, что вертолет с двумя людьми на борту произвел жесткую посадку во время частного полета в акватории озера Телецкое в Республике Алтай. Пассажиры воздушного судна доставлены в медучреждение.