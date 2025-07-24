В российском регионе столкнулись две моторные лодки с людьми

В Республике Алтай произошло столкновение двух моторных лодок, в результате чего один мужчина был госпитализирован. Инцидент произошел на Телецком озере, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«На озере Телецкое вблизи села Артыбаш Турочакского района Республики Алтай произошло столкновение двух моторных лодок. В результате произошедшего один из судоводителей доставлен в медицинское учреждение с травмами, в отношении второго проведено медицинское освидетельствование», — говорится в официальном сообщении.
По данным ведомства, оба маломерных судна отстранили от эксплуатации. Надзорное ведомство проводит проверку безопасности. Транспортный прокурор взял на контроль ход доследственных мероприятий.
Ранее «МК» писал, что вертолет с двумя людьми на борту произвел жесткую посадку во время частного полета в акватории озера Телецкое в Республике Алтай. Пассажиры воздушного судна доставлены в медучреждение.