Российский авиаперевозчик снова попался на продаже несуществующих мест: компания получила штраф

Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») получила административный штраф за повторное нарушение правил перевозки пассажиров. Как сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, перевозчик допустил овербукинг на рейсе Иркутск — Санкт-Петербург в мае 2025 года.
В ходе проверки было установлено, что нескольким пассажирам отказали в регистрации из-за превышения числа проданных билетов над фактическим количеством мест в самолете. Нарушение квалифицировано по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением нормативных требований, совершенное повторно). Размер штрафа составил 40 тысяч рублей.
Отметим, что ранее авиакомпания уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение.
Овербукинг — распространенная практика в авиаперевозках, когда компании намеренно продают больше билетов, чем имеется мест на борту. Это делается для компенсации возможных неявок пассажиров и обеспечения максимальной загрузки рейса.
Тем временем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выписала штраф Т-банку за распространение неправомерной видеорекламы, которая могла ввести в заблуждение российских потребителей.