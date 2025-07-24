Российский авиаперевозчик снова попался на продаже несуществующих мест: компания получила штраф

В ходе проверки было установлено, что нескольким пассажирам отказали в регистрации из-за превышения числа проданных билетов над фактическим количеством мест в самолете. Нарушение квалифицировано по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением нормативных требований, совершенное повторно). Размер штрафа составил 40 тысяч рублей.