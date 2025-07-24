Три дрона ВСУ сбиты над территорией Крыма

Также ранее сообщалось, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили 39 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего дронов — 21 — было сбито над акваторией Чёрного моря. 11 беспилотников уничтожено над акваторией Азовского моря, а семь — над территорией Краснодарского края. В результате атаки беспилотников ВСУ на Сочи погибла одна женщина, ещё одна пострадала.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше