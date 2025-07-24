Приставы Самарской области взыскали с мошенника полтора миллиона рублей

Злоумышленник причинил ущерб государству с использованием служебного положения, рассказали в региональном ГУ ФССП.
В деле разбирался суд и отправил на 2,5 года афериста из Волжского района губернии за решетку. Также обязал выплатить администрации полтора миллиона рублей. Затем материалы передали местным приставам.
Правоохранители запретили должнику регистрировать имущество и взыскали деньги с его счетов.
Ранее в Самарской области велосипедиста обязали выплатить 92 тыс. рублей за побитое авто.
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