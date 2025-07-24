Над Крымом и Белгородской областью сбили три беспилотника

В период с 6:20 до 7:20 утра по московскому времени силами противовоздушной обороны были успешно ликвидированы три беспилотных летательных аппарата самолётного типа, принадлежавших киевскому режиму.
По данным Минобороны, два из них были сбиты над территорией Республики Крым, а один — над Белгородской областью.
Минувшей ночью, 23 июля, силы ПВО сбили над шестью регионами страны 33 украинских беспилотника.
Ранее также стало известно, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в Сочи погибла женщина.
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