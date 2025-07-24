Таиланд нанес авиаудары по Камбодже и закрыл границу

Утром на границе Таиланда и Камбоджи произошло вооруженное столкновение. Как заявили в армии Таиланда, камбоджийские военные открыли огонь, ранив двух тайских солдат. В свою очередь, представитель Министерства обороны Камбоджи заявил, что военнослужащие лишь предприняли ответные меры в целях самообороны.