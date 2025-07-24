В Адлере замечен дрон-камикадзе «Лютый», летевший на низкой высоте

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников.
Очевидцы заметили украинский дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый», который летел на низкой высоте над Адлером. Его движение попало на видео.
«Украинский дрон-камикадзе Ан-196 “Лютый” был замечен при пролёте на малых высотах в Адлере», — пишет telegram-канал «Оперативные сводки». Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников. Из них 21 был сбит над акваторией Черного моря, 11 — над Азовским морем, еще 7 — над территорией Краснодарского края.
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В ночь на 24 июля в районе Сочи, включая Адлер, была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. В результате падения беспилотника в Адлере погибла женщина, еще одна пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. В гаражном кооперативе на улице Авиационной вспыхнул пожар, охвативший площадь около 200 квадратных метров. Один из беспилотников упал на нефтебазу федеральной территории «Сириус». В аэропорту Сочи образовались большие скопления людей — пассажиры ожидали информации о возобновлении работы рейсов. На Крымском мосту возникла значительная пробка.