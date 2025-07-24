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Убийца из Челябинской области, отправившись на СВО, выплатил моральный вред

Убийца из Челябинской области, заключив контракт с Минобороны, выплатил моральный вред, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Должник, подписавший контракт с министерством обороны Российской Федерации, полностью оплатил долг — моральный вред от преступления, алименты, налог, штраф», — рассказали в ГУФССП по региону.

Приговор за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ, был вынесен в 2020 году. Мужчине дали девять лет колонии строгого режима.

Кроме того, суд постановил взыскать в пользу потерпевшей стороны 1 млн 122 тыс. рублей.

В 2025 году осужденный отправился на службу в зону СВО. Это позволило ему полностью оплатить все долги — в общей сложности более 1,4 млн рублей: это также 247 тыс. алиментной задолженности.

«В настоящее время моральный вред от преступления возмещен, долг по алиментам погашен, также выплачены налог и штраф. Алиментные выплаты теперь идут в текущем режиме из денежного довольствия бойца. Исполнительные производства окончены», — говорится в комментарии судебных приставов.