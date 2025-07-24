Пассажирский самолет Ан-24 не выходит на связь в Амурской области

В Амурской области пропала связь с пассажирским самолетом Ан-24. На борту воздушного судна находятся 46 человек. Об этом в четверг, 24 июля, сообщает Shot.
Отмечается, что речь идет о рейсе авиакомпании «Ангара», следовавшем по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. В настоящее время экипаж не выходит на связь.
Предположительно, самолет находится в нескольких километрах от последнего пункта маршрута — аэропорта в Тынде, передает Telegram-канал.
Ранее, 14 июля, вертолет Ми-8 пропал во время полета из Охотска в Магадан. Борт должен был прибыть в пункт назначения в 19:00 по местному времени, но в назначенное время не вышел на связь и в Магадан не прилетел.
Позже обломки вертолета, пропавшего на пути из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, нашли в районе мыса Гадикан.
Также самолет авиационного патруля, который выполнял рейс по мониторингу лесных массивов Якутии на предмет выявления очагов возгораний, исчез с радаров.