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Житель Башкирии лишился свободы за смертельное избиение знакомого

Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Источник: Башинформ

Краснокамский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Агидели. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре 2024 года в кафе между нетрезвыми мужчиной и его знакомым произошел конфликт. Они вышли на улицу, где подсудимый ударил своего оппонента по голове, тот упал и скончался на месте происшествия.

Мужчина частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, были удовлетворены требования супруги погибшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 600 тысяч рублей.