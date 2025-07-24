Житель Башкирии лишился свободы за смертельное избиение знакомого

Краснокамский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Агидели. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре 2024 года в кафе между нетрезвыми мужчиной и его знакомым произошел конфликт. Они вышли на улицу, где подсудимый ударил своего оппонента по голове, тот упал и скончался на месте происшествия.