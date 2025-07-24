С осужденных за хищение при реставрации на Соловках взыскали 19 млн рублей

Московский суд взыскал с бывшего главы департамента госохраны культурного наследия Минкультуры РФ Владимира Цветнова и еще трех человек более 19 миллионов рублей за хищение денег, которые были выделены для реставрации объектов Соловецкого архипелага.
Как пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные документы, Симоновский районный суд столицы удовлетворил иск заместителя генпрокурора России. Денежные средства были взысканы с Цветнова, его бывшего заместителя Павла Мосолова и коммерсантов Татьяны Магдеевой и Сергея Семикова. Потерпевшим по уголовному делу проходит Минкультуры РФ.
Ранее суд установил, что указанные лица в период с 2012 по 2016 год необоснованно организовали проведение историко-культурных экспертиз на Соловках по завышенной стоимости. В мае 2023 года их приговорили к колонии на сроки от 2 до 4 лет, но наказание посчитали отбытым в СИЗО и под домашним арестом.