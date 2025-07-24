С осужденных за хищение при реставрации на Соловках взыскали 19 млн рублей

Ранее суд установил, что указанные лица в период с 2012 по 2016 год необоснованно организовали проведение историко-культурных экспертиз на Соловках по завышенной стоимости. В мае 2023 года их приговорили к колонии на сроки от 2 до 4 лет, но наказание посчитали отбытым в СИЗО и под домашним арестом.