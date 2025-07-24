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В Амурской области пропал пассажирский Ан-24

Пассажирский Ан-24, на борту которого находятся 40 пассажиров и 6 членов экипажа, пропал в Амурской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Источник: AP 2024

Самолет выполнял маршрут Хабаровск—Благовещенск—Тында. Вблизи конечной точки лайнер не прошел контроль. Сейчас связи с ним нет, уточнили в экстренных службах.

В Тындинский район Амурской области направили спасателей на поиск самолета. «Сейчас все находятся в полной готовности, начинают выезжать», — заявили «РИА Новости» в амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

По данным Telegram-канала Shot, самолет принадлежит авиакомпании «Ангара». Baza сообщает, что самолет не смог зайти на посадку с первого раза, ушел на второй круг, и после этого с ним пропала связь.