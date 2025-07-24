Пассажирский самолет перестал выходить на связь в Амурской области

Не исключается, что на ситуацию могли повлиять сложные погодные условия, которые наблюдаются в регионе. В Белогорске Амурской области 24 июля действует режим чрезвычайной ситуации. Ночью в регионе прошла сильная буря, в результате которой город остался без электроэнергии, водоснабжения и связи. Для ликвидации последствий стихии в Белогорск по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова направлены 20 спасателей.