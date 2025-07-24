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Пассажирский самолет перестал выходить на связь в Амурской области

В Амурской области перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». На борту воздушного судна находились 46 человек.

Самолет выполнял регулярный рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында.

В Амурской области перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». На борту воздушного судна находились 46 человек.

«Пассажирский самолёт Ан-24 не выходит на связь в Амурской области», — пишет SHOT. Самолет выполнял регулярный рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Предварительно, связь с экипажем была потеряна в нескольких километрах от последнего аэропорта маршрута.

Не исключается, что на ситуацию могли повлиять сложные погодные условия, которые наблюдаются в регионе. В Белогорске Амурской области 24 июля действует режим чрезвычайной ситуации. Ночью в регионе прошла сильная буря, в результате которой город остался без электроэнергии, водоснабжения и связи. Для ликвидации последствий стихии в Белогорск по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова направлены 20 спасателей.