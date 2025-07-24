Самарец похитил 2 тысячи метров интернет-кабеля и причинил ущерб в 35 тысяч

45-летний горожанин стащил провода у телекоммуникационной организации. На него завели уголовное дело. Материалы передали в Промышленный районный суд. Подробностями поделились представители регионального главка.
В компании уточнили: всего у них украли 2 тысячи метров интернет-кабеля. Из-за этого доступ к сети пропал у жителей на улицах XXII Партсъезда, Стара-Загора, Фадеева, Ново-Вокзальной и Нагорной. В фирме оценили ущерб в 35 тыс. рублей.
Полицейские поговорили с местными, нашли и изъяли следы и необходимые для дела предметы, проверили места потенциального сбыта. После поймали ранее судимого самарца. Тот сознался в совершении шести преступлений.
Провода воровал из подъездов. Применял плоскогубцы. Далее обжигал и сдавал в пункты приема металлолома. Сейчас проходит по уголовному делу по факту кражи. Часть похищенного правоохранители забрали из тайника на Георгия Димитрова.
Недавно рассказывали, как 24-летняя девушка стащила телефон стоимостью 20 тыс. рублей.
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